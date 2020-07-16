В Каких домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду

16 Июль 2020 2020-07-16T16:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вахитовском районе Казани в связи с ремонтными работами на водопроводе запланировали отключение воды. Ее не будет почти сутки.

Так, с 9.00 18 июля до 5.00 19 июля воду отключат по следующим адресам: ул.Бутлерова, четные номера домов от №2 до №40/11, нечетные номера домов от №1 до №45; ул.Гоголя, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а корпус 1, 4/1, 5, 7а; ул.Горького, 4, 4а, 6 корпус 1, 6а корпус 1, 8/9, 10, 10а (стадион «Динамо»), 16/7 (гимназия №3), 22/26, 24; ул.Муштари, 1/65, 5, 6 (школа №18), 6а, 7, 8, 8/45, 9, 9б, 9в, 9е, 9 корпус 1, 10, 11 корпус 1, 11а, 11в, 11/40, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13 лит.А, 13б, 13в, 13д, 14, 14в, 15, 15а, 16, 16/1, 17, 18, 19, 19а, 19 корпус 1, 20, 21, 22, 24, 26/22; ул.Низенькая, 3, 4, 5а, 7; ул.Овражная, 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 18а, 19, 20, 23; ул. Пушкина, четные номера домов от №8 до №52/2, нечетные номера домов – 21, 23, 25; ул.Толстого,7/47, 15 (КНИТУ-КАИ); ул.Ульянова-Ленина, четные номера домов от №16 до №60, нечетные номера домов от №19 до №65; ул.Щепкина, четные номера домов от №10 до №44, нечетные номера домов от №9 до №21.

Кроме того, на это время воды не будет и в домах на улицах Галактионова, Маяковского, Некрасова, Щапова, Катановскому переулку, Кочетову переулку и Профессорскому переулку.

- просьба жителям заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, телефон +7(843)231-62-60, - сообщают в МУП «Водоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU