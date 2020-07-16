2020-07-16T16:37:45+03:00
Происшествия

В Казани организатора нарколаборатории в гараже приговорили к 13 годам колонии

На 13 лет осужденный отправился в колонию строгого режима
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В столице Татарстана вынесли обвинительный приговор создателю нарколаборатории. 31-летний местный житель был задержан сотрудниками ФСБ еще 20 сентября 2019 года. Во время обыска у него изъяли оборудование и значительное количество компонентов, а также прекурсоров для создания синтетического наркотика N-метилэфедрон массой более 600 граммов. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотических веществ".

Во время следствия выяснилось, что для создания лаборатории мужчина арендовал гараж, специальное оборудование, средства защиты, а также различные инструменты и приспособления. Химические вещества для изготовления наркотиков задержанный закупал мелкооптовыми партиями через транспортную компанию у пока неустановленного лица.

В июле 2020 года организатора нарколаборатории суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

- Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе ФСБ Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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