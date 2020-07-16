По факту протестов в СИЗО №1 Ульяновска было возбуждено два уголовных дела

16 Июль 2020 2020-07-16T15:05:32+03:00

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Стало известно, что по итогам проверки факта протестов арестованных в СИЗО №1 Ульяновска было возбуждено два уголовных дела по статьям «злоупотребление полномочиями» и «применение насилия в отношении представителя власти». О подозреваемых пока не сообщается.

Напомним, 9 июня 2020 года прохожих напугали истошные крики из окон СИЗО №1: «Помогите! Спасите!».

Выяснилось, что в ходе массовых обысков в камерах арестованных один из них не захотел подчиниться требованию сотрудника УФСИН пройти обратно к месту содержания. Видимо, мужчина начал оказывать сопротивление. За это в отношении его применили силу. Этот шум услышали другие арестанты, которые тут же начали громко протестовать, а также крушить имущество следственного изолятора.

ИСТОЧНИК KP.RU