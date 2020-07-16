Депутаты Госсовета Татарстана поддержали расширение границ Казани за счет Лаишевского района

Фото: Рамиль ГАЛИ

Сегодня, 16 июля, на очередном заседании Госсовета Татарстана депутаты одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому границы Казани будут расширены за счет Лаишевского района. Речь идет о шести земельных участках.

Отметим, что поручение рассмотреть этот вопрос еще в конце 2019 года дал президент Татарстана Рустам Минниханов. К этому моменту уже прошли все публичные слушания возражений о включении части района в границы Казани не было.

Дело в том, что к столице Татарстана хотят присоединить участки, где нет никаких населенных пунктов.

Например, это территория учебного центра МВД республики «Динамо» около поселка Мирный, частные земли, участок под индивидуальную жилую застройку и земли сельхозназначения.