В Чебоксарах в ДТП погиб лишенный водительских прав байкер

16 Июль 2020 2020-07-16T15:11:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло 16 июля в столице Чувашии. Там в 1.28 мотоцикл «HONDA» на большой скорости врезался в металлический забор на перекрёстке улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых. Им управлял 33-летний мужчина.

Травмы, которые получил байкер, не оставили ему шансов, мужчина погиб на месте аварии.

Во время осмотра места происшествия госавтоинспекторы не обнаружили ни водительских прав, ни страхового полиса ОСАГО. Позже выяснилось, что погибший - житель Канашского района, был лишен водительских прав.

- Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU