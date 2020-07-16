2020-07-16T15:11:51+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в ДТП погиб лишенный водительских прав байкер

Авария произошла на перекрёстке улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло 16 июля в столице Чувашии. Там в 1.28 мотоцикл «HONDA» на большой скорости врезался в металлический забор на перекрёстке улиц Карла Маркса и Композиторов Воробьевых. Им управлял 33-летний мужчина.

Травмы, которые получил байкер, не оставили ему шансов, мужчина погиб на месте аварии.

Во время осмотра места происшествия госавтоинспекторы не обнаружили ни водительских прав, ни страхового полиса ОСАГО. Позже выяснилось, что погибший - житель Канашского района, был лишен водительских прав.

- Обстоятельства ДТП выясняются, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Клиенты ВТБ оформили онлайн-ипотеку на сумму свыше 2 млрд рублей
Стали известны первые результаты ЕГЭ-2020 в Татарстане
В Каких домах Вахитовского района Казани почти на сутки отключат воду
В Казани организатора нарколаборатории в гараже приговорили к 13 годам колонии
Ограничения из-за коронавируса в Ульяновской области продлили до 1 августа 2020 года
ВТБ и Московская биржа разработали онлайн-курс по биржевой торговле для начинающих инвесторов
Задержан экс-министр экологии и природных ресурсов Татарстана Аглям Садретдинов
В Чебоксарах в ДТП погиб лишенный водительских прав байкер
В Казани в доме на улице Чистопольской горел балкон
По факту протестов в СИЗО №1 Ульяновска было возбуждено два уголовных дела
Из-за грозы и сильного ветра в Татарстане объявлено штормовое предупреждение
В Нижнекамске росгвардейцы задержали мужчину с топором, устроившего поджог в жилом доме
Депутаты Госсовета Татарстана поддержали расширение границ Казани за счет Лаишевского района
В Марий Эл столкнулись байкеры - пенсионер и подросток
Казанский ученый рассказал, когда в Татарстане спадет жара