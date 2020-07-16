В Казани трамвай №5 слетел с рельс

16 Июль 2020 2020-07-16T12:28:49+03:00

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Движение трамваев кольцевого маршрута №5 в столице Татарстана затруднено - на перекрестке проспекта Победы с улицей Ломжинская с рельс слетел один из вагонов. Его колесо оказалось вне пути, поврежден сам трамвай. По предварительным данным, пострадавших в этом ЧП нет, сообщил корреспондент "Комсомолки" с места происшествия. Пассажиров просто попросили выйти из вагона.,

Сейчас трамвай ждет приезда аварийной бригады. Многотонный трамвай должны поставить обратно на рельсы, чтобы возобновить курсирование трамваев по маршруту №5. курсирование общественного транспорта по маршруту №5.

ИСТОЧНИК KP.RU