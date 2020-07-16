В Марий Эл столкнулись байкеры - пенсионер и подросток

16 Июль 2020 2020-07-16T13:44:55+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду, 15 июля, в 12.00 на 65 километре автодороги "Йошкар-Ола – Зеленодольск" в Звениговском районе республики. По предварительным данным, 78-летний байкер на колясочном мотоцикле "Урал" при повороте налево не уступил дорогу второму двухколесному транспорту - мотоциклу Patron. Этот мотоцикл двигался прямо, и по правилам пенсионер должен был сначала пропустить его.

Но мотоциклы столкнулись, и в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пенсионер-мотоциклист и его 80-летняя пассажирка. Травмы получил и 15-летний подросток, управлявший мотоциклом Patron, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU