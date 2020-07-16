В Татарстане подтверждена еще одна смерть человека от коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T10:46:53+03:00

На фоне сопутствующих заболеваний лечение не привело к улучшению состояния пациента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в республике зафиксировано 26 летальных исходов от COVID-19

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В Набережных Челнах зафиксирована еще одна смерть пациента от COVID-19. Так, 19 мая в терапевтическое отделение Городской больницы №2 с тяжелой формой коронавирусной инфекции и пневмонии, а также рядом острых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний поступил 71-летний мужчина.

Из-за его тяжелого состояния и долгого пребывания под ИВЛ пенсионера в итоге перевели в отделение реанимации. Однако на фоне сопутствующих заболеваний лечение не привело к улучшению состояния. 23 мая врачи констатировали смерть больного пенсионера.

- Ввиду того, что это был сложный клинический случай, потребовалось проведение длительной патолого-анатомической экспертизы с исследованием трупного материала. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция CОVID-19. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU