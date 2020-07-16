2020-07-16T09:03:44+03:00
Звезды

В Казанский ТЮЗ назначен новый главный режиссер

Коллективу его представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова
Лика ИСАЕВА
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Ирада Аюпова представила коллективу ТЮЗа нового главного режиссера Радиона Букаева. Фото предоставлено Казанским ТЮЗомИрада Аюпова представила коллективу ТЮЗа нового главного режиссера Радиона Букаева. Фото предоставлено Казанским ТЮЗомФото: Из материалов пресс-службы
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Глава министерства культуры Татарстана Ирада Аюпова представила коллективу Казанского ТЮЗа нового главного режиссера. Им стал Радион Букаев, который переходит на эту должность с поста главного режиссера Магаданского драматического театра.

Осенью открывается 88-ой театральный сезон Казанского ТЮЗа, который начинается одновременно с большой реконструкции самого здания театра.

- Я благодарна, что в этот непростой период Радион согласился принять это предложение и возглавить наш театр, - отметила директор театра Айгуль Горнышева. - Важно идти вперёд, не только поклоняясь пеплу, но и передавать огонь. Сейчас мы передаём этот факел Радиону.

Знакомясь с труппой, Букаев отметил, что ему очень важно, чтобы была команда.

- В театре юного зрителя я бы определил свою миссию так: Это такое дерево, ствол которого – это театр для семейного просмотра, где взрослые бы не забывали, что у них когда-то было детство, а дети – знали, что это детство у них есть, и что у них есть папа и мама. Веточки этого ствола могут быть разными, но всё это будет вокруг репертуара для семейного просмотра. Мне важно, чтобы каждый из вас развивался на сцене, и я буду об этом думать. Я буду думать о театре, – заявил режиссёр.

К своим служебным обязанностям в Казанском ТЮЗе Р.Букаев приступит 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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