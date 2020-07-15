В Казани на озере Средний Кабан утонул мужчина

15 Июль 2020 2020-07-15T17:21:45+03:00

Он купался в непредусмотренном для этого месте

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В этот вторник, 14 июля, во втором часу дня в экстренные службы по системе «112» от очевидцев поступило сообщение о ЧП на озере Средний Кабан в Казани. Там утонул 35-летний мужчина.

Как установили прибывшие на место происшествия спасатели, погибший решил искупаться там, где для этого ничего не обустроено. Проигнорировал мужчина и аншлаги с надписью: «Купаться запрещено».

В итоге тело утонувшего нашли водолазы – в 30 метрах от берега на глубине семи метров. Его доставили на сушу и передали сотрудникам полиции.

- Обстоятельства происшествия - несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах, - констатировали в МЧС Татарстана.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что в период с 1 июня по 14 июля 2020 года в республике на воде погибли уже 40 человек, в том числе и четыре ребенка. Спасти же удалось 10 человек, двое из которых – это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU