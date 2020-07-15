В столицу Чувашии прибыл сторожевой корабль «Чебоксары»

15 Июль 2020 2020-07-15T17:08:06+03:00

Из судна в будущем сделают музей морской славы на Волге [фото]

Изменить размер текста: A A

После долгого дежурства на границах России в Балтийском море из порта Вентспилс в столицу Чувашии, наконец, прибыл сторожевой корабль «Чебоксары». На берегу акватории Волги его встретили по традициям ВМФ.

Судно бросило якорь под музыку в исполнении военно-духового оркестра «Волжские берега» Росгвардии республики.

Вместе с горожанами сторожевой корабль в речпорту встречали врио главы Чувашии Олег Николаев и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Фото: gcheb.cap.ru

- Мы должны сделать так, чтобы корабль посещали не только жители Чувашии, но и жители ближайших к нам регионов. Прежде всего, это важно для подрастающего поколения, поскольку позволит им прикоснуться к деталям корабля, видевшего много событий во время несения службы по охране границ Российской Федерации, - сказал Николаев.

Перед этим руководитель республики поблагодарил за помощь в доставке корабля в город Героя России, генерала армии Владимира Проничева и Героя России, генерал-лейтенанта Николая Гаврилова.

- В планах - создание в нем музея, - в свою очередь заявил Ладыков. - Эта идея давно витала в воздухе: три года не решались забирать корабль и практически списали со счетов возможность его прибытия на родину, потому что не хватало средств на транспортировку и организацию музея. При поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева источник финансирования был найден. На следующий год стоит задача открыть на базе корабля Музей морской славы. Здесь десятки, сотни, тысячи молодых ребят будут проходить уроки профподготовки, посещать каюты, видеть, как устроен быт моряков. Экскурсии будут открыты для всех.

Корабль «Чебоксары» - живая легенда. С временной стоянки в речном порту он скоро снимется и займет место напротив, в акватории Волги.

Фото: gcheb.cap.ru

СПРАВКА

18 сентября 1988 года пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» войсковой части 2243 был принят в состав Морских частей Пограничных войск с пунктом базирования в порту Вентспилс. В январе 1993 года он был перебазирован в порт Балтийск Калининградской области, где одним из первых выходит на охрану границы и исключительной экономической зоны РФ.

В апреле 1997 года администрация Чебоксар заключила договор о сотрудничестве с морской пограничной дивизией Калининградской группы войск Пограничной федеральной службы РФ.

10 сентября 1997 года приказом директора Федеральной пограничной службы России кораблю было присвоено почетное наименование «Чебоксары» в честь столицы Чувашии.

В кают-компании судна во время службы всегда находился чувашский флаг, герб столицы республики и карта региона.

В рамках шефских связей администрация города Чебоксары оказывала гуманитарную помощь, ходатайствовала перед Военным комиссариатом Чувашии о направлении призывников для прохождения военной службы на подшефном корабле.

С 2001 по 2002 год региональное управление Пограничной службы России признавало корабль «Чебоксары» лучшим в Балтийской пограничной бригаде.

А в 2017 году распоряжением Правительства РФ корабль передан в собственность города Чебоксары для открытия в нем музея.