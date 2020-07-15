15 Июль 2020 2020-07-15T15:55:34+03:00

Паре – Зае и Коте по 4 года, их поселят вместе с фламинго [видео]

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В казанском зоопарке «Река Замбези» очередное пополнение. В столицу Татарстана прибыли венценосные журавли. Паре – Зае и Коте по 4 года, их поселят вместе с фламинго, после того как новички пройдут 30-дневный карантин.

Венценосные журавли прибыли в Казань из Чехии. Как сообщают зоопарке «Река Замбези», птицы чувствуют себя хорошо, их ежедневно осматривают ветеринары.

Там же отмечают, что многие африканские народы считают венценосных журавлей оберегом домашнего очага. Эта птица даже есть на флаге и гербе Уганды - является символом страны.

К слову, с питанием у венценосных журавлей в казанском зоопарке «Река Замбези» быть не должно – они едят пшеницу, кукурузу, овсянку, лук, свеклу, капусту, чеснок и виноград.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="628" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/790669" frameborder="0"></iframe> В казанском зоопарке «Река Замбези» появились венценосные журавли. Автор: @kazanzoo1806.

ИСТОЧНИК KP.RU