Алексей Ладыков занимает первое место в медиарейтинге глав администраций городов Поволжья

15 Июль 2020 2020-07-15T13:49:25+03:00

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Специалисты «Медиалогии» составили медиарейтинг первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа (ПФО) за июнь 2020 года.

Так, среди руководителей администраций городов первое место по-прежнему занимает сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. Отметим, что в течение трех последних месяцев он также находится и в топ-3 глав столиц субъектов ПФО.

Высокий рейтинг Ладыкова исследователи обосновывают тем, что он предоставляет масштабные инфоповоды. Так, например, в июне СМИ сообщали о том, что глава администрации Чебоксар после объезда города подверг критике состояние скверов и парков. Также Ладыков вместе с врио главы Чувашии Олегом Николаевым осмотрели после ремонта Красную площадь в Чебоксарах.

Кроме того, специалисты «Медиалогии» оценили попадание в новостные ленты сообщения о том, что Ладыков заявил, что в день голосования по поправкам в Конституцию РФ горожане также смогут сами выбрать объекты, которые подвергнутся дальнейшему благоустройству.