В Казани на набережной озера Кабан стартуют утренние пробежки

15 Июль 2020 2020-07-15T15:51:10+03:00

Правда, из-за пандемии количество мест на тренировку ограничено до 20-ти

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На набережной озера Кабан стартует сезон утренних пробежек. Они будут проходить каждую среду в 7.00. Правда, из-за пандемии коронавируса количество мест ограничено до 20-ти. Поэтому горожан просят регистрироваться на тренировку заранее.

Участники пробежки собираются на палубе под татарским государственным академическим театром имени Галиаскара Камала. Под присмотром опытного тренера они разминаются, учатся правильной технике бега и, наконец, бегают.

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ИСТОЧНИК KP.RU