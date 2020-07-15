В выходные в Набережных Челнах не будут ходить трамваи №3 и №5

15 Июль 2020 2020-07-15T14:00:18+03:00

Они не будут перевозить пассажиров с 20.00 17 июля до 5.00 20 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стало известно, что в Набережных Челнах временно будет приостановлено движение трамваев на маршрутах №3 и №5. Об этом горожан заранее предупреждает местная администрация.

Ходить указанный общественных транспорт не будет все выходные - с 20.00 17 июля до 5.00 20 июля. Дело в том, что в это время на пересечении проспектов Московский и Яшьлек будут проводиться работы по устранению дефекта трубопроводов.

ИСТОЧНИК KP.RU