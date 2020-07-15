2020-07-15T11:45:30+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: ремонтник избил и изнасиловал 8-летнюю девочку

Злоумышленника задержали и арестовали на два месяца
Лика ИСАЕВА
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Подозреваемого задержали и отправили на время следствия под стражу.Подозреваемого задержали и отправили на время следствия под стражу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Нападение на восьмилетнюю жительницу Азнакаево произошло 7 июля в подъезде ее дома. Подъезд ремонтировали рабочие. По версии следствия, один из них - 41-летний ранее судимый за кражу (судимость уже погашена - Ред.) мужчина, воспользовался отсутствием родителей девочки. Утверждается, что он затащил ее туда, где их никто не видел, и изнасиловал. Ребенок сопротивлялся, но был избит.

С травмами различной степени тяжести девочка попала в Лениногорскую ЦРБ.

Подозреваемый в ее изнасиловании задержан. На время следствия суд принял решение арестовать его на два месяца, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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