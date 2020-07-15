2020-07-15T11:24:31+03:00
Общество

В Татарстане из-за высокой пожароопасной ситуации для людей закрыли леса

В ряд лесничеств нельзя не то, чтобы въезжать на машине, но и просто входить
Олег ЛУГОВОЙ
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В лесах пожарная опасность сейчас установлена на уровнях 4 и 5 классов.В лесах пожарная опасность сейчас установлена на уровнях 4 и 5 классов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кабмине Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому простому населению в местные леса путь заказан.

Ограничение на их посещение людьми, в том числе и на транспорте, местным властям пришлось ввести из-за продолжающейся жары и как следствия высокой пожароопасной ситуации в зеленых массивах – 4 и 5 классы.

Так, введеные правительством Татарстана меры действуют на территориях Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского. Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского и Кзыл-Юлдузского, Лаишевское, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств.

Отметим, что этот запрет будет действовать на протяжении ближайших 20 дней. Если, конечно, его не продлят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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