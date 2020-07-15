2020-07-15T11:12:07+03:00
Туризм

С 16 июля 2020 года из Казани стартуют авиарейсы в Калининград

Полеты будут осуществляться два раза в неделю
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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С этого четверга, 16 июля 2020 года, в аэропорту Казани стартуют прямые авиарейсы в Калининград. Самолеты туда и обратно будут летать два раза в неделю. Пассажиров будут перевозить на лайнерах Boeing 737-800, рассчитанные на 189 мест.

Так, из столицы Татарстана вылет намечен на четверг и воскресенье – в 12.00. Самолет в указанные дни приземлится в Калининграде в 13.55.

Обратно в Казань рейсы запланированы на понедельники и пятницы. Вылет в 00.15, а посадка в столице Татарстана в 3.45.

Время указано для каждого из городов. Так что стоит помнить – в Калининграде оно от московского «отстает» на час.

Данные полеты будут осуществляться на регулярной основе по летной программе до 23 октября 2020 года, правда, при этом в расписании могут возникнуть изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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