В Казани ревнивец избил и пытался перерезать горло подруге

15 Июль 2020 2020-07-15T14:32:03+03:00

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Нападение на 49-летнюю жительницу Советского района Казани произошло в 10.00 во вторник, 14 июля. Вместе со своим сожителем пострадавшая проживает на улице Торфяной, в садовом доме. Утром во время пьянки мужчина вдруг приревновал любимую к знакомому. Сначала, как полагают правоохранители, избил, а затем дважды ударил ножом в шею, пытаясь перерезать ей горло, после чего нанес еще несколько ножевых ранений.

Выяснив приметы ранее судимого мужчины, росгвардейцы начали прочесывать лес, куда тот сбежал и спрятался. Вскоре его обнаружили и после небольшой погони задержали.

- Мужчину передали полицейским. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Пострадавшая госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU