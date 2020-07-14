В Марий Эл на мужчину, избившего 8-летнюю девочку, завели уголовное дело
В Волжском районе по факту нападения 57-летнего жителя деревни Очаково на восьмилетнюю девочку следственный комитет Марий Эл возбудил уголовное дело по статье "Побои".
Все произошло 5 июля, когда мужчина набросился с бранью на детей, проезжавших мимо его дома на велосипедах. Догнал одну девочку и без всяких причин с силой ударил ее по голове. Ребенок упал на землю, но потом смог подняться на ноги.
Заявление о нападении подала мама девочки, сообщили в МВД Марий Эл. На ее обидчика сначала составили административный протокол по статье "Хулиганство", а теперь после проведенной следствием проверки возбудили и уголовное дело.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.
В Марий Эл мужчина без всяких причин жестоко избил маленькую девочку.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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