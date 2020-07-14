В казанском Азино-1 появился новый сквер со сценой и большим экраном

14 Июль 2020 2020-07-14T13:53:33+03:00

Завершено благоустройство придомовой территории на улицах Глушко и Бигичева [фото]

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В казанском Азино-1 завершилось благоустройство дворов дома №30 на улице Глушко и домов №№23, 25, 29 на улице Бигичева.

Теперь там появилась сцена и большой экран, на котором местные жители смогут смотреть кино под открытым небом.

Работы там начались в мае 2020 года по республиканской программе «Наш двор». Вместо бесполезного пустыря, среди прочего, появился уютный сквер, современное футбольное поле, детская и спортивная площадки.

Фото: metshin.ru

И все это в окружении гигантских граффити, нанесенных на стены близстоящих домов - портрет оперного певца Хайдара Бигичева и образ главной героини оперы «Алтынчеч».

Стоит отметить, что в разработке проекта нового образа данной территории принимали и местные жители. В итоге территория была поделена на три части - зону отдыха, игровую и место для проведения праздников.

Фото: metshin.ru

Полностью провести озеленения в виду сезона там, конечно, сразу не получилось. Посадкой деревьев и кустарников займутся осенью. Местных жителей также приглашают принять участие в этом процессе.

ИСТОЧНИК KP.RU