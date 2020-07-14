2020-07-14T13:58:08+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали

Смертельное столкновение двух малоопытных водителей произошло в Кукморском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Один из водителей скончался в машине "скорой".Один из водителей скончался в машине "скорой".
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Смертельная авария с участием двух легковушек произошла 13 июля на 4 километре автодороги Казань – Шемордан – Корсабаш в Кукморском районе Татарстана. По предварительным данным, 28-летняя жительница Кировской области за рулем иномарки «Опель Корса» во время обгона по касательной задела автомобиль «Лада Калина». Сразу после этого обе машины опрокинулись во встречный кювет.

На месте аварии в "скорой" скончался 20-летний водитель отечественной легковушки, житель деревни Аш-Бузи Кукморского района. Его 19-летний пассажир с тяжелой травмой головы госпитализирован. С тяжелыми переломами головы и костей таза госпитализирована и женщина-водитель. Сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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