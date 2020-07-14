2020-07-14T12:16:14+03:00
Общество

Марат Хуснуллин: дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением

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Как пишет интернет-ресурс «Итиль», вице -премьер Марат Хуснуллин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством Владимира Путина заявил, что дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением.

Однако с заседания многим запомнилось другое. Хуснуллин отчитался о скором снятии всех административных барьеров в строительной сфере.

- И вот ваша фраза, которая уже стала афоризмом сегодня у всех строителей, — «снипы-хрипы»: они будут продолжены снижением всех этих административных барьеров, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Путин указывал на недоработки по этому направлению.

- Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что происходит в данной сфере, мы много раз подобное обсуждали: всякие СНиПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок., - сказал Путин.

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