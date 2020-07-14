В Марий Эл во время отдыха на пляже утонул мужчина
В Марийскую поисково-спасательную службу (МАСС) позвонили из Советского района республики и сообщили, что во время отдыха на местном пляже у пруда возле деревни Куркумбал пропал 47-летнй мужчина. Он отправился купаться, но обратно так и не вернулся.
На месте происшествия прибывших спасателей дожидались местные жители. Они рассказали, что пропал житель деревни Кундыштур.
Сотрудники оперативной группы Сернурского аварийно-спасательного формирования в 19.30 обнаружили тело утонувшего мужчины, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе МАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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