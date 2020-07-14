В Ульяновске иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель госпитализирован

14 Июль 2020 2020-07-14T14:42:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 13 июля, у дома №12 на Сельдинском шоссе в Ленинском районе Ульяновска произошла авария. Там посреди дня - в 13.55 - автомобиль “Фольксваген Тигуан” без явных на то причин съехал с дороги в кювет, а после опрокинулся.

Известно, что за рулем иномарки находился 59-летний трезвый мужчина с пятилетним водительским стажем. В результате произошедшего он был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU