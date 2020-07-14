2020-07-14T14:42:16+03:00
Происшествия

В Ульяновске иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель госпитализирован

Авария произошла у дома №12 на Сельдинском шоссе
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской областиФото: пресс-служба УГИБДД Ульяновской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 июля, у дома №12 на Сельдинском шоссе в Ленинском районе Ульяновска произошла авария. Там посреди дня - в 13.55 - автомобиль “Фольксваген Тигуан” без явных на то причин съехал с дороги в кювет, а после опрокинулся.

Известно, что за рулем иномарки находился 59-летний трезвый мужчина с пятилетним водительским стажем. В результате произошедшего он был госпитализирован, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель
В Чувашии нашли тело рыбака, который пропал неделю назад
В Ульяновске иномарка съехала в кювет и опрокинулась: водитель госпитализирован
С 15 июля из Казани в Канаш вновь начнут ходить электрички
ВТБ проведет для бизнеса двухдневную онлайн-конференцию «Продукты и продажи»
В Марий Эл во время отдыха на пляже утонул мужчина
В Марий Эл на мужчину, избившего 8-летнюю девочку, завели уголовное дело
Минздрав Татарстана объяснил, почему в республике стали чаще умирать от коронавируса
В Татарстане после ДТП полностью сгорела иномарка
Авиационный праздник «Я выбираю небо!» - 2020 в Казани состоится 25 июля
Билайн представляет обновленный сервис Beeline Gaming на базе технологии GeForce NOW от NVIDIA
Житель Чувашии, который надругался над падчерицей, получил более 9 лет колонии
В Татарстане в ДТП с двумя авто один человек погиб, двое пострадали
В казанском Азино-1 появился новый сквер со сценой и большим экраном
В Татарстане пропал 62-летний Райхан Садиков, который нуждается в медицинской помощи
В Ульяновске из-за сильного ветра произошло массовое падение деревьев
Марат Хуснуллин: дорожное строительство в этом году идёт с серьезным опережением
В Чебоксарах с гидроцикла в воду упали три человека, в том числе ребенок
В Казани частично возобновили работу два торговых центра
Полиции Чебоксар для патрулирования набережной могут купить электромобили
В Татарстане число летальных случаев от COVID-19 выросло до 25
В 2020 году на ремонт и модернизацию коммунальных сетей Чебоксар направлено более полумиллиарда рублей
В Татарстане байкер погиб, влетев ночью под грейдер в котловане
В казанском зоопарке появилась пара венценосных журавлей
В Чувашии во время ДТП погибла супружеская пара
Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов