В Татарстане байкер погиб, влетев ночью под грейдер в котловане

14 Июль 2020 2020-07-14T10:06:26+03:00

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Смертельный заезд произошел ночью 12 июля в Нижнекамском районе республики. На 28 километре автодороги Нижнекамск-Сухарево 36-летний мотоциклист на байке "Сузуки" на полном ходу врезался в припаркованный многотонный грейдер. Тяжелая техника стояла в котловане, куда въезд был запрещен - на дороге стояли запрещающие дорожные знаки. Но байкер проигнорировал эти предупреждения и вылетел на грунтовую дорогу.

Мотоцикл влетел под грейдерФото: МВД по РТ

В результате наезда мототехники на грейдер мотоциклист получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU