2020-07-13T20:03:04+03:00
Общество

Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов

Деньги уже выделены из бюджета России
Алина ГАБДУЛИНА
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На эти деньги республика купит 69 троллейбусов, 16 из которых будут на автономном ходу.На эти деньги республика купит 69 троллейбусов, 16 из которых будут на автономном ходу.Фото: Валерий РОМАНОВ
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Правительство России выделило Чувашии более 1,17 миллиарда рублей на покупку 68 новых троллейбусов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

- В течение первых же пяти лет это обеспечит бесперебойную перевозку пассажиров и уменьшит затраты предприятий на поддержание технической готовности парка и на тяговую электроэнергию (в пределах 30%), а также повысит доступность транспорта для инвалидов, - считают в Минтрансе Чувашии.

Часть нового транспорта будет передана Чебоксарскому троллейбусному управлению, часть - Новочебоксарскому. 12 троллейбусов на автономном ходу будут обслуживать маршрут №100 «Чебоксары-Новочебоксарск». Аукционы на их закупку будут объявлены в ближайшее время.

Заметим, что сейчас в республике 300 троллейбусов, износ которых превышает 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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