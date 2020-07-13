Чувашия получит более 1 миллиарда рублей на покупку новых троллейбусов
Правительство России выделило Чувашии более 1,17 миллиарда рублей на покупку 68 новых троллейбусов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- В течение первых же пяти лет это обеспечит бесперебойную перевозку пассажиров и уменьшит затраты предприятий на поддержание технической готовности парка и на тяговую электроэнергию (в пределах 30%), а также повысит доступность транспорта для инвалидов, - считают в Минтрансе Чувашии.
Часть нового транспорта будет передана Чебоксарскому троллейбусному управлению, часть - Новочебоксарскому. 12 троллейбусов на автономном ходу будут обслуживать маршрут №100 «Чебоксары-Новочебоксарск». Аукционы на их закупку будут объявлены в ближайшее время.
Заметим, что сейчас в республике 300 троллейбусов, износ которых превышает 80%.
ИСТОЧНИК KP.RU