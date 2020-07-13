2020-07-13T18:45:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В инфекционных стационарах Марий Эл с пневмонией лежат 627 человек

148 из них находятся в тяжелом состоянии
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 224 пациента с пневмонией.В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 224 пациента с пневмонией.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В инфекционных стационарах Марий Эл лежат 653 человека. У 627 из них пневмония, у 213 - еще и коронавирус. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили пресс-службе Минздрава республики.

501 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, а 148 - в тяжелом состоянии. При этом 242 человека нуждаются в кислородной поддержке, а 8 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 224 пациента с пневмонией, в инфекционном отделении Волжской центральной горбольницы - 121, в Мари-Турекской ЦРБ - 80, в Медведевской ЦРБ - 78, в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн - 58, в Звениговской ЦРБ - 30, а в Козьмодемьянской межрайонной больнице - 29.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 3 325 случаев COVID-19. На данный момент 2 894 зараженных выздоровели, 26 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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