В инфекционных стационарах Марий Эл с пневмонией лежат 627 человек
В инфекционных стационарах Марий Эл лежат 653 человека. У 627 из них пневмония, у 213 - еще и коронавирус. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили пресс-службе Минздрава республики.
501 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, а 148 - в тяжелом состоянии. При этом 242 человека нуждаются в кислородной поддержке, а 8 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких
В частности, в горбольнице Йошкар-Олы лечатся 224 пациента с пневмонией, в инфекционном отделении Волжской центральной горбольницы - 121, в Мари-Турекской ЦРБ - 80, в Медведевской ЦРБ - 78, в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн - 58, в Звениговской ЦРБ - 30, а в Козьмодемьянской межрайонной больнице - 29.
Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 3 325 случаев COVID-19. На данный момент 2 894 зараженных выздоровели, 26 - скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU