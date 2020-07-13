В Татарстане с горящего матраса спасли мужчину
Пожар в пятиэтажке на улице Гафиатуллина в Альметьевске начался в воскресенье, 12 июля, в 0.26. Пожарных вызвали соседи, когда к ним в квартиры начал проникать едкий и удушливый дым. Еще до приезда спасателей с верхних этажей самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Пожар начался в квартире на первом этаже. Горел матрас, на котором спал 39-летний мужчина. Пострадавшего вывели из опасного места при помощи маски спасаемого и доставили в Альметьевскую ЦРБ с признаками отравления продуктами горения.
- Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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