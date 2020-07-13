В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет

13 Июль 2020 2020-07-13T11:43:31+03:00

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Советский районный суд Казани вынес приговор для 36-летнего тату-мастера Антона Счуса. Мужчину обвиняли по двум уголовным статьям - нападение на полицейских и покушение на сбыт наркотиков.

Все произошло 30 июля 2019 года, когда Счус через интернет договорился с неизвестным о совместном заработке. Вместе с незнакомцем тату-мастер в Казани решили распространять наркотики бесконтактным способом, причем Счус должен был стать «закладчиком». Когда 30 июля мужчина получил информацию, что в тайнике на улице Возрождения находятся наркотики, то он на каршеринговом автомобиле отправился забирать их.

- Счус забрал из него не менее 107,9 грамма мефедрона и не менее 7,6 грамма гашиша, когда его попытался остановить патрульный экипаж ППС, то злоумышленник не подчинился, - сообщили следователи. - Он попытался скрыться, но в ходе погони на улице Коновалова его автомобиль врезался в другой, и его задержали. При этом злоумышленник ударил одного из полицейских кулаком, повалил на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил ему в лицо. Также в ходе осмотра у Счуса были изъяты наркотические средства.

В итоге тату-мастера приговорили к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, сообщили в Советском районном суде Казани.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723318" frameborder="0"></iframe> Видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU