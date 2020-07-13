2020-07-13T11:43:31+03:00
Происшествия

В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет

Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Советский районный суд Казани вынес приговор для 36-летнего тату-мастера Антона Счуса. Мужчину обвиняли по двум уголовным статьям - нападение на полицейских и покушение на сбыт наркотиков.

Все произошло 30 июля 2019 года, когда Счус через интернет договорился с неизвестным о совместном заработке. Вместе с незнакомцем тату-мастер в Казани решили распространять наркотики бесконтактным способом, причем Счус должен был стать «закладчиком». Когда 30 июля мужчина получил информацию, что в тайнике на улице Возрождения находятся наркотики, то он на каршеринговом автомобиле отправился забирать их.

- Счус забрал из него не менее 107,9 грамма мефедрона и не менее 7,6 грамма гашиша, когда его попытался остановить патрульный экипаж ППС, то злоумышленник не подчинился, - сообщили следователи. - Он попытался скрыться, но в ходе погони на улице Коновалова его автомобиль врезался в другой, и его задержали. При этом злоумышленник ударил одного из полицейских кулаком, повалил на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил ему в лицо. Также в ходе осмотра у Счуса были изъяты наркотические средства.

В итоге тату-мастера приговорили к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, сообщили в Советском районном суде Казани.

Видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2021 году в Набережных Челнах построят четыре новых детских сада
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети
435 жителей Набережных Челнов победили коронавирус
В Марий Эл ищут 89-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома и пропала
В Казани за незаконный оборот оружия задержан ранее судимый мужчина
"Накупались": в Татарстане за воскресенье утонули шесть человек
«Жара, никакого контроля нет»: президент Татарстана поручил чиновникам усилить работу на водоемах
Ариэлла, Этери, Кайя и Славяна: как еще на прошлой неделе казанцы назвали своих детей
В Казани парень приехал на пикник и пропал
В Советском районе Казани установили карантин по бешенству
Чувашия на первом месте в России по экспорту сена
Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что многие не осознают серьезности ситуации с коронавирусом
В Татарстане по факту получения двумя детьми ожогов лица возбудили уголовное дело
В Казани заработали аттракционы в парке «Кырлай»
В Татарстане из-за коронавируса на пляже «Камское море» полиция устраивает рейды
В Марий Эл в ДТП с двумя иномарками погибли 3 человека
Начинаются на определенную букву: В Чувашии вышла в свет новая книга Марины Карягиной
В Казани во время отдыха на пляже утонул 5-летний мальчик
Следующая неделя в Татарстане начнется с грозы и аномальной жары
В Ульяновской области нашли живой Ольгу Бочкареву, которая вышла из дома и пропала
В Йошкар-Оле на две недели перекроют движение по улице Комсомольской
В Чебоксарах курсантка автошколы пыталась уехать с автодрома на чужом автомобиле