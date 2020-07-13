В Казани тату-мастера за наркотики и драку с полицейскими посадили на 9 лет
Советский районный суд Казани вынес приговор для 36-летнего тату-мастера Антона Счуса. Мужчину обвиняли по двум уголовным статьям - нападение на полицейских и покушение на сбыт наркотиков.
Все произошло 30 июля 2019 года, когда Счус через интернет договорился с неизвестным о совместном заработке. Вместе с незнакомцем тату-мастер в Казани решили распространять наркотики бесконтактным способом, причем Счус должен был стать «закладчиком». Когда 30 июля мужчина получил информацию, что в тайнике на улице Возрождения находятся наркотики, то он на каршеринговом автомобиле отправился забирать их.
- Счус забрал из него не менее 107,9 грамма мефедрона и не менее 7,6 грамма гашиша, когда его попытался остановить патрульный экипаж ППС, то злоумышленник не подчинился, - сообщили следователи. - Он попытался скрыться, но в ходе погони на улице Коновалова его автомобиль врезался в другой, и его задержали. При этом злоумышленник ударил одного из полицейских кулаком, повалил на землю, отобрал аэрозольный баллон с перцовой жидкостью и распылил ему в лицо. Также в ходе осмотра у Счуса были изъяты наркотические средства.
В итоге тату-мастера приговорили к 9 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима, сообщили в Советском районном суде Казани.
Видео задержания нарко-водителя каршерингового авто в Казани.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU