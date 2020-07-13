В Ульяновске лихач на автомобиле сбил 82-летнюю пенсионерку, которая сидела на лавочке
Сам водитель с места ДТП поспешил скрыться
Пострадавшая пенсионерка была госпитализирована.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В субботу, 11 июля, у дома №51 на улице Кузоватовская в Заволжском районе Ульяновска произошла авария. Примерно в 17.40 автомобиль сбил 82-летнюю пенсионерку, которая просто сидела на лавочке. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
С места ДТП лихач поспешил скрыться. Сейчас его личность устанавливается.
- В результате произошедшего пешеход была доставлена в медицинское учреждение, - сообщают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU