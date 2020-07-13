В Ульяновской области в ДТП с двумя иномарками пострадали дети

13 Июль 2020 2020-07-13T11:17:13+03:00

Так, среди тех, кто получил травмы, новорожденный ребенок и 7-летняя девочка

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В воскресенье, 12 июля, на 195 километре 530 метре автодороги “Саранск-Сурское-Ульяновск” в Майнском районе произошла авария. Примерно в 12.40 там столкнулись машины “Чери А15” и “Фольксваген Пассат”. По предварительным данным, водитель первой иномарки выезжал на дорогу с обочины, чтобы развернуться, но не уступил дорогу второму авто, которое двигалось в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали новорожденный пассажир “Фольксвагена”, а также 46-летний водитель “Чери” и два его пассажира: 45-летняя женщина и 7-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU