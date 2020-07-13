2020-07-13T10:10:46+03:00
Происшествия

В Марий Эл ищут 89-летнюю пенсионерку, которая ушла из дома и пропала

Антонина Руфимова страдает потерей памяти
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Марий Эл идут активные поиски 89-летней Антонины Руфимовой (Бердниковой) из поселка Сурок Медведевского района. Женщина ушла из дома в 8 часов утра 9 июля, но обратно не вернулась до сих пор. Известно, что пенсионерка страдает потерей памяти.

Антонина Николаевна ростом около 150 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы до плеч и голубые глаза. На момент пропажи на ней была синяя кофта, темная юбка, темные дутыши, зеленый платок в цветочек.

Просим всех, кто видел Антонину Руфимову, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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