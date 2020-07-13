В Казани за незаконный оборот оружия задержан ранее судимый мужчина
В Казани при силовой поддержке ОМОН (на транспорте) Росгвардии по Нижегородской области задержан 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Задержание проводили по подозрению его участия в незаконном обороте оружия и хищение сотового телефона в техническом парке станции Казань.
По месту жительства злоумышленника был обнаружен охотничий патрон, а в личном автомобиле - предмет, схожий с огнестрельным оружием, без каких-либо маркировочных обозначений. Там же нашли магазин с восемью патронами.
Экспертиза подтвердила: изъятый предмет - короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, а патроны – боеприпасами.
Наличие пистолета задержанный объяснил своей удачей - нашел сверток с пистолетом во время демонтажа железного гаража. Находку оставил себе, в полицию сдавать не стал.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в Росгвардии Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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