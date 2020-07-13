2020-07-13T09:50:35+03:00
Происшествия

В Казани за незаконный оборот оружия задержан ранее судимый мужчина

У мужчины изъят пистолет и патроны к нему
Лика ИСАЕВА
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Изъятый пистолетИзъятый пистолетФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В Казани при силовой поддержке ОМОН (на транспорте) Росгвардии по Нижегородской области задержан 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Задержание проводили по подозрению его участия в незаконном обороте оружия и хищение сотового телефона в техническом парке станции Казань.

По месту жительства злоумышленника был обнаружен охотничий патрон, а в личном автомобиле - предмет, схожий с огнестрельным оружием, без каких-либо маркировочных обозначений. Там же нашли магазин с восемью патронами.

Экспертиза подтвердила: изъятый предмет - короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, а патроны – боеприпасами.

Наличие пистолета задержанный объяснил своей удачей - нашел сверток с пистолетом во время демонтажа железного гаража. Находку оставил себе, в полицию сдавать не стал.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», - сообщили в Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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