Ариэлла, Этери, Кайя и Славяна: как еще на прошлой неделе казанцы назвали своих детей
Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги за период с 29 июня по 5 июля
На прошлой неделе в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 370 детей.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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По данным ЗАГСа Казани, в городе за прошлую неделю – с 29 июня по 5 июля, было зарегистрировано появление на свет 370 детей.
Специалисты управления также составили традиционные рейтинги самых популярных и редких имен, которыми казанские родители называли своих новорожденных детей.
Так, чаще всего они нарекали их Камилем, Тимуром, Кирой, Марком, Амиром, Каримом, Евой, Аминой, Софией и Амирханом.
В спсиок же самых редких имен в этот раз попали: Демьян, Ариэлла, Стефания, Этери, Эльмар, Айбикя, Кайя, Славяна и Юсуф.
ИСТОЧНИК KP.RU