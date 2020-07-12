Ариэлла, Этери, Кайя и Славяна: как еще на прошлой неделе казанцы назвали своих детей

12 Июль 2020 2020-07-12T12:50:29+03:00

На прошлой неделе в столице Татарстана было зарегистрировано рождение 370 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Специалисты ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги за период с 29 июня по 5 июля

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По данным ЗАГСа Казани, в городе за прошлую неделю – с 29 июня по 5 июля, было зарегистрировано появление на свет 370 детей.

Специалисты управления также составили традиционные рейтинги самых популярных и редких имен, которыми казанские родители называли своих новорожденных детей.

Так, чаще всего они нарекали их Камилем, Тимуром, Кирой, Марком, Амиром, Каримом, Евой, Аминой, Софией и Амирханом.

В спсиок же самых редких имен в этот раз попали: Демьян, Ариэлла, Стефания, Этери, Эльмар, Айбикя, Кайя, Славяна и Юсуф.

ИСТОЧНИК KP.RU