Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что многие не осознают серьезности ситуации с коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T11:48:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На очередном республиканском онлайн-совещании с участием глав районов президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что, несмотря на ежесуточный прирост больных коронавирусом не более 40 человек, расслабляться пока рано.

- Ежедневно мы получаем 35-36 новых случаев заражения. К сожалению, многие не осознают серьёзности ситуации. О том, что люди расслабилось, говорит и количество протоколов - за неделю сотрудники МВД составили их более 2 тысяч, - заявил глава республики.

В свою очередь врио руководителя Роспотребнадзора Татарстана Марина Трофимова сообщила, что республика сейчас занимает 79 место по России по показателям заболеваемости COVID-19 и 13-е среди регионов Приволжского федерального округа.

По ее словам, ситуация по распространению коронавируса по Татарстану пока неодинаковая. Наиболее высокий уровень заражения регистрируется в 15 районах, средний уровень – в 14-ти, а низкий – в 16-ти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за наплыва отдыхающих на пляже «Камское море» полиция устраивает рейды

Это место отдыха у воды, несмотря на жару, все еще официально закрыто и людям там не место – причина в риске распространения коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU