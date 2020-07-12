2020-07-12T11:48:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что многие не осознают серьезности ситуации с коронавирусом

Ежедневно в республике фиксируется более 30 новых случаев заражения
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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На очередном республиканском онлайн-совещании с участием глав районов президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что, несмотря на ежесуточный прирост больных коронавирусом не более 40 человек, расслабляться пока рано.

- Ежедневно мы получаем 35-36 новых случаев заражения. К сожалению, многие не осознают серьёзности ситуации. О том, что люди расслабилось, говорит и количество протоколов - за неделю сотрудники МВД составили их более 2 тысяч, - заявил глава республики.

В свою очередь врио руководителя Роспотребнадзора Татарстана Марина Трофимова сообщила, что республика сейчас занимает 79 место по России по показателям заболеваемости COVID-19 и 13-е среди регионов Приволжского федерального округа.

По ее словам, ситуация по распространению коронавируса по Татарстану пока неодинаковая. Наиболее высокий уровень заражения регистрируется в 15 районах, средний уровень – в 14-ти, а низкий – в 16-ти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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