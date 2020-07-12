2020-07-12T10:20:11+03:00
Происшествия

В Марий Эл в ДТП с двумя иномарками погибли 3 человека

Из-за аварии на дороге пришлось даже организовать реверсивное движение [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: ГИБДД Марий ЭлФото: ГИБДД Марий Эл
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Вечером 11 июля в Медведевском районе Марий Эл произошло смертельное ДТП. Там на 25 километре автодороги «Йошкар-Ола-Санчурск» столкнулись два легковых автомобиля - Hyundai Solaris и Audi. Сообщает ГИБДД Марий Эл.

Фото: ГИБДД Марий Эл

Фото: ГИБДД Марий Эл

В результате этого дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончался водитель Hyundai Solaris, а также водитель и пассажир Audi. На время устранения последствий аварии на дороге пришлось организовать реверсивное движение. Обстоятельства произошедшего придется выяснить сотрудникам ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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