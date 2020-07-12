Начинаются на определенную букву: В Чувашии вышла в свет новая книга Марины Карягиной

12 Июль 2020 2020-07-12T09:54:39+03:00

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Чувашское книжное издательство может похвастаться новинкой. В свет вышла новая книга Марины Карягиной - победителя конкурса рукописей для детей и юношества в 2019 году.

«Чевелти чекес чӗппи» («Ласточка-касаточка») предназначена для детей младшего школьного возраста. По сути, данная книга - это сборник необычных стихов. Каждый из них начинается на определенную букву чувашского алфавита. Всего в издании 24 стихотворения.

При этом среди них нет начинающихся с Ъ и Ь, букв Б, Г, Д, Ж, З, Р, Ф, Ц, Щ, Ё, О. Дело в том, что эти буквы, по мнению автора книги - Марины Карягиной, встречаются в чувашских словах, которые были заимствованы из русского языка.

Интересно, что одними лишь стихотворениями в книге дело не ограничивается. После каждого произведения детям задаются занятные вопросы. Они помогают им лучше понять рассказанную в стихотворении историю, а также задуматься над поведением его героев. А красочные иллюстрации сделают чтение новой книги не только полезным, но и ярким, запоминающимся.