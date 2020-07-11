2020-07-11T21:00:39+03:00
Происшествия

В Казани во время отдыха на пляже утонул 5-летний мальчик

Родители оставили его играть в воде со старшим братом
Алина ГАБДУЛИНА
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Также на озере "Большое Лебяжье" помощь спасателей понадобилась 15-летнему парню.Также на озере "Большое Лебяжье" помощь спасателей понадобилась 15-летнему парню.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В субботу, 11 июля, на пляже Лебяжье в Казани произошла трагедия. Там утонул 5-летний мальчик. Со слов родителей, он играл в воде со старшим 10-летним братом, но в какой-то момент пропал из вида. Взрослые попытались найти ребенка самостоятельно, а потом обратились за помощью к дежурившим на пляже спасателям.

- Как только женщина обратилась к спасателям, они сразу побежали в воду искать мальчика вместе с очевидцами, нашли его в воде, начали оказывать первую помощь, до приезда скорой помощи вели реанимационные действия. Оказанная помощь спасателя результатов не дала, медики констатировали смерть,- сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.

Отметим, что на озере "Большое Лебяжье" сегодня произошел и другой инцидент. 15-летний мальчик поплыл за мячом, но не рассчитал свои силы и начал тонуть. К счастью, спасатель успел его заметить и доставить на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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