2020-07-11T17:37:03+03:00
Общество

В Йошкар-Оле на две недели перекроют движение по улице Комсомольской

Причина этого - проведение ремонтных работ
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что с 6.00 14 июля по 0.00 30 июля в Йошкар-Оле перекроют движение транспорта по улице Комсомольской. Ограничения коснутся участка от улицы Толстого до Чехова (с закрытием перекрестка с улице Пролетарской). Об этом горожан заранее предупреждает администрация столицы Марий Эл.

Известно, что причиной перекрытия дорог станет проведение ремонтных работ. Пока они не завершатся автомобилистов просят заранее продумывать свой маршрут, выбирая пути объезда участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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