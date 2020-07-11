2020-07-11T18:23:05+03:00
Общество

В Ульяновской области нашли живой Ольгу Бочкареву, которая вышла из дома и пропала

О местонахождении 40-летней женщины ничего не было известно со 2 июля
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске завершились поиски 40-летней Ольги Бочкаревой из Железнодорожного района города. Женщина, которая ушла из дома и пропала еще 2 июля, найдена живой. Об этом сегодня, 11 числа, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где Ольга была больше недели и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Ульяновске все еще не нашли 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района города. Молодой человек пропал 8 мая текущего года. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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