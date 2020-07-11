В Ульяновской области нашли живой Ольгу Бочкареву, которая вышла из дома и пропала
О местонахождении 40-летней женщины ничего не было известно со 2 июля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Ульяновске завершились поиски 40-летней Ольги Бочкаревой из Железнодорожного района города. Женщина, которая ушла из дома и пропала еще 2 июля, найдена живой. Об этом сегодня, 11 числа, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Где Ольга была больше недели и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.
Напомним, в Ульяновске все еще не нашли 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района города. Молодой человек пропал 8 мая текущего года. С тех пор о его судьбе ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU