В Ульяновской области нашли живой Ольгу Бочкареву, которая вышла из дома и пропала

11 Июль 2020 2020-07-11T18:23:05+03:00

О местонахождении 40-летней женщины ничего не было известно со 2 июля

Изменить размер текста: A A

В Ульяновске завершились поиски 40-летней Ольги Бочкаревой из Железнодорожного района города. Женщина, которая ушла из дома и пропала еще 2 июля, найдена живой. Об этом сегодня, 11 числа, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где Ольга была больше недели и почему не выходила на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Ульяновске все еще не нашли 27-летнего Антона Федоренко из Ленинского района города. Молодой человек пропал 8 мая текущего года. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU