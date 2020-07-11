В Казани нашли живым пропавшего Накипа Галиулина

11 Июль 2020 2020-07-11T15:02:40+03:00

О судьбе мужчины ничего не было известно с 9 июля

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 июля, в Казани завершились поиски 65-летнего Накипа Галиулина. Мужчина, который перестал выходить на связь с близкими 9 числа, найден живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Где пенсионер находился два дня и почему не мог связаться с близкими, не уточняется.

Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летнюю Мадину Сабирову из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU