В Казани нашли живым пропавшего Накипа Галиулина
О судьбе мужчины ничего не было известно с 9 июля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В субботу, 11 июля, в Казани завершились поиски 65-летнего Накипа Галиулина. Мужчина, который перестал выходить на связь с близкими 9 числа, найден живым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Где пенсионер находился два дня и почему не мог связаться с близкими, не уточняется.
Напомним, в Татарстане до сих пор не нашли 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летнюю Эльвиру Казанбаеву из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района и 83-летнюю Мадину Сабирову из Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU