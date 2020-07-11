2020-07-11T13:00:54+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина поссорился со своей спутницей решил переплыть реку и утонул

Несчастный случай произошел накануне у Колокольного моста [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Вечером в пятницу, 10 июля, 48-летние мужчина и женщина гуляли на берегу реки Мелекеска в Набережных Челнах. В какой-то момент они поругались. Тогда женщина решила переплыть реку. Последовал ли за ней ее спутник, позже она ответить не смогла.

- Преодолев 2/3 расстояния до противоположного берега, женщина начала тонуть. Работники проката катамаранов, находящегося на Набережной Габдуллы Тукая, поспешили к ней на помощь и доставили на берег. Здесь женщина обратила внимание, что мужчина до берега не добрался, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

В 21.17 по системе “112” поступило сообщение о том, что у Колокольного моста утонул мужчина. Прибывшие на место спасатели обследовали 1000 квадратных метров акватории реки. Тело утопленника было обнаружено лишь в 23.15 в 100 метрах от берега на глубине порядка 3-4 метров. Предположительно, он все-таки решил переплыть реку, но не смог.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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