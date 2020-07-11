В Казани загорелся полигон твердых бытовых отходов

11 Июль 2020 2020-07-11T11:06:01+03:00

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В пятницу, 10 июля, в 18.50 стало известно о пожаре на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) “Восточный” в Советском районе Казани. Горел мусор. Сотрудники МЧС Татарстана оперативно прибыли на место.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

- В тушении пожара были задействованы от объекта - шесть самосвалов, бульдозер, погрузчик. Пожарные подали на тушение 2 ствола. Тушение было произведено оперативно, по всем правилам эксплуатации полигонов ТБО. Возгорание проливалось водой из пожарных автоцистерн, параллельно засыпаясь и утрамбовываясь 1,5 метровым слоем грунта, заранее заготовленного для послойной пересыпки отходов эксплуатирующей полигон организацией, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Ликвидировать возгорание удалось лишь спустя шесть часов - в 0.59. Предварительная причина возгорания - случайное наличие в строительных отходах, завезённых сторонними перевозчиками, тлеющего предмета.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU