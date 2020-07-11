2020-07-11T10:09:51+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах мужчина решил искупаться ночью и утонул

Трагедия произошла на пляже “Центральный” в поселке ГЭС [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба МЧС ТатарстанаФото: пресс-служба МЧС Татарстана
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Ночью в субботу, 11 июля, на пляже “Центральный” в Набережных Челнах произошла трагедия. В 3 часа ночи мужчина решил искупаться, отошел на 10 метров от берега и пропал из виду. Очевидцы сообщили о произошедшем по системе “112”.

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Фото: пресс-служба МЧС Татарстана

Спасатели, полицейские и медики оперативно прибыли на место. После обследования 500 “квадратов” акватории реки Мелекеска, уже в 5.20 они нашли тело мужчины. Оно находилось все в тех же 10 метрах от берега на глубине порядка 2,5 метров.

- Передано полиции, личные данные погибшего уточняются, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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