В Набережных Челнах мужчина решил искупаться ночью и утонул
Ночью в субботу, 11 июля, на пляже “Центральный” в Набережных Челнах произошла трагедия. В 3 часа ночи мужчина решил искупаться, отошел на 10 метров от берега и пропал из виду. Очевидцы сообщили о произошедшем по системе “112”.
Фото: пресс-служба МЧС Татарстана
Спасатели, полицейские и медики оперативно прибыли на место. После обследования 500 “квадратов” акватории реки Мелекеска, уже в 5.20 они нашли тело мужчины. Оно находилось все в тех же 10 метрах от берега на глубине порядка 2,5 метров.
- Передано полиции, личные данные погибшего уточняются, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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