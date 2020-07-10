В Ютазинском районе в озере утонул 19-летний парень

10 Июль 2020 2020-07-10T17:08:57+03:00

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В эту пятницу, 10 июля, рано утром поступило сообщение о том, что в Ютазинском районе Татарстана около села Исметово в одноименном озере утонул 19-летний парень

На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики местной больницы. Однако было уже поздно. К приезду экстренных служб знакомые парня уже вытащили его тело на берег. Молодой человек захлебнулся насмерть.

Было установлено, что погибший проживал в поселке Уруссу и на озеро приехал отдыхать вместе со знакомыми и матерью.

- Со слов женщины, ее сын был трезв. Пошел купаться в озере и через некоторое время исчез под водой. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU