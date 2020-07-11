В Чебоксарах курсантка автошколы пыталась уехать с автодрома на чужом автомобиле
Не поверили своим глазам инструктор чебоксарской автошколы и инспектор Госавтоинспекции Чувашии, когда одна из курсанток, только что успешно сдавшая 9 июля экзамен на водительские права, лихо попыталась уехать с автодрома на иномарке «Мерседес».
Автомобиль остановили, 21-летнюю девушку задержали. Хозяин автомобиля сидел рядом с ней на пассажирском сидении.
Инспекторы ДПС, которых вызвали на место происшествия, выяснили обстоятельства происшествия. Курсантка рассказала, что просто пыталась развернуть автомобиль своего друга, который сидел тут же в машине.
За управление автомобилем бесправным водителем девушка привлечена к административной ответственности. Ее друг, хозяин иномарки, заплатит штраф за то, что доверил ей средство повешенной опасности. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30000 рублей, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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