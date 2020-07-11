2020-07-11T16:26:14+03:00
Происшествия

В Чебоксарах курсантка автошколы пыталась уехать с автодрома на чужом автомобиле

Девушку и хозяина легковушки привлекли к административной ответственности
Лика ИСАЕВА
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Не поверили своим глазам инструктор чебоксарской автошколы и инспектор Госавтоинспекции Чувашии, когда одна из курсанток, только что успешно сдавшая 9 июля экзамен на водительские права, лихо попыталась уехать с автодрома на иномарке «Мерседес».

Автомобиль остановили, 21-летнюю девушку задержали. Хозяин автомобиля сидел рядом с ней на пассажирском сидении.

Инспекторы ДПС, которых вызвали на место происшествия, выяснили обстоятельства происшествия. Курсантка рассказала, что просто пыталась развернуть автомобиль своего друга, который сидел тут же в машине.

За управление автомобилем бесправным водителем девушка привлечена к административной ответственности. Ее друг, хозяин иномарки, заплатит штраф за то, что доверил ей средство повешенной опасности. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30000 рублей, - сообщили в Госавтоинспекции Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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