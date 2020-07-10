2020-07-10T16:05:20+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах трагично завершились поиски Владимира Реддера, который пропал в начале марта 2020 года

73-летнего мужчину нашли погибшим
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Набережных Челнах завершились поиски 73-летнего Владимира Реддера. Мужчина, который нуждался в медицинской помощи и страдал потерей памяти, пропал еще 17 марта. А сегодня, 10 июля, ориентировки на него обновила надпись "Найден. Погиб".

Больше трех месяцев пенсионера искали не только родные, полицейские и волонтеры поисково-спасательных отрядов, но и просто неравнодушные граждане. Что с ним случилось, не уточняется.

Напомним, накануне в Татарстане было найдено тело 56-летнего Владимира Якимова из села Уразаево, который пропал 21 марта текущего года. Сейчас же продолжаются поиски 40-летнего Роберта Гараева из Нижнекамска, 46-летней Эльвиры Казанбаевой из Казани, 44-летнего Евгения Ематина из села Айша Зеленодольского района, 83-летней Мадины Сабировой из Казани и 65-летнего Накипа Галиулина также из Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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