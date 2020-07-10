В Ульяновске спасатели помогли 4-летнему мальчику, который застрял между стеной и батареей
Инцидент произошел в одном из домов в переулке Щорса Железнодорожного района
Фото: МБУ "Управление гражданской защиты Ульяновска"
Изменить размер текста:
Утро пятницы, 10 июля, началось у спасателей “Управления гражданской защиты Ульяновска” с сообщения о 4-летнем мальчике, которому требовалась помощь. Нога ребенка застряла между стеной и трубой системы отопления. Инцидент произошел в одном из домов в переулке Щорса Желенознодорожного района города.
Специалисты оттянули трубу с помощью альпинистского снаряжения. Мальчика, который, к счастью, не пострадал, передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU