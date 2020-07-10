В Ульяновске спасатели помогли 4-летнему мальчику, который застрял между стеной и батареей

10 Июль 2020 2020-07-10T12:48:17+03:00

Инцидент произошел в одном из домов в переулке Щорса Железнодорожного района

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Утро пятницы, 10 июля, началось у спасателей “Управления гражданской защиты Ульяновска” с сообщения о 4-летнем мальчике, которому требовалась помощь. Нога ребенка застряла между стеной и трубой системы отопления. Инцидент произошел в одном из домов в переулке Щорса Желенознодорожного района города.

Специалисты оттянули трубу с помощью альпинистского снаряжения. Мальчика, который, к счастью, не пострадал, передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU