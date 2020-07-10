Самарские ученые готовы создать единую информационную систему примыканий и пересечений с железными дорогами общего пользования

10 Июль 2020 2020-07-10T10:46:23+03:00

Самарский государственный университет путей сообщения заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (АО НИИАС)

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Самарские ученые совместно с отраслевыми НИИ готовы создать Единую информационную систему (ЕИС) учета, контроля и мониторинга примыканий и пересечений с железными дорогами общего пользования.

Самарский государственный университет путей сообщения заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (АО НИИАС).

Соответствующий документ подписали ректор СамГУПС Иван Андрончев и и.о. Генерального директора АО НИИАС Ефим Розенберг.

Отметим, СамГУПС впервые стал партнером головного института компании ОАО «РЖД» в сфере создания систем обеспечения безопасности движения, геоинформационных и спутниковых технологий. Соглашение носит долгосрочный характер и направлено на развитие сотрудничества по целому ряду направлений. Так, например, к основным направлениям партнерства относится инициация и реализация научно-технических проектов и инноваций на железнодорожном транспорте и в образовании. Ученые СамГУПС готовы участвовать в создании интеллектуальных продуктов нового поколения, ориентированных на повышение эффективности работы железных дорог, разработке и внедрении перспективных автоматизированных систем управления объектами и процессами на транспорте и ряде других. Кроме того, соглашение открывает широкие перспективы для отраслевого вуза в части развития и реализации новых технических решений в области цифровой трансформации железных дорог, а также подготовке специалистов для работы в области цифровизации железных дорог.

По словам ректора СамГУПС Ивана Андрончева, соглашение нацелено на долгосрочное сотрудничество и открывает широкие перспективы для отраслевого вуза в части развития и реализации новых технических решений в области цифровой трансформации железных дорог, а также подготовке специалистов для работы в области цифровизации железных дорог.

На момент заключения соглашения (июнь 2020 года) к приоритетным сферам совместной деятельности относятся комплексные вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах ОАО «РЖД», в том числе на высокоскоростных магистралях. Создание и использование цифровых описаний и многофункциональных атласов примыканий путей необщего пользования организаций к путям общего пользования и пересечений железнодорожного полотна коммуникациями организаций. Так, например, на площадке научно-образовательного центра Самарской области «Инженерия будущего» СамГУПС как участник консорциума вузов региона предложил проект «Цифровые технологические решения для повышения эффективности взаимодействия магистральных транспортных систем».

Сегодня ОАО «РЖД» является одним из лидеров в области цифровизации бизнес-процессов, цифровой трансформации и перехода информационных систем на качественно новый уровень. Стратегию цифровой трансформации планируется реализовать до 2025 года, однако есть несколько барьеров, которые необходимо преодолеть. Одним их них являются «стыки» с другими транспортными системами.

Решить данную задачу помогут разработки цифровых решений для узлов и кластеров не только объектов внутри компании (например, железнодорожных станций и депо), но и на ее периферии, с проработкой интеграции цифровых решений между участниками взаимодействия.

Ученые СамГУПС предложили осуществить переход к кластерной модели магистральных транспортных систем. Каждая система представляет собой цифровой кластер, состоящий из цифровых узлов (объектов инфраструктуры). Взаимодействие между кластерами осуществляется с помощью Единой системы управления на основе современных инфокоммуникационных технологий, цифровых двойников и искусственного интеллекта.

Предлагаемый проект в первую очередь направлен на повышение эффективности взаимодействия между магистральными транспортными системами различных типов (железнодорожных, автомобильных, нефтегазовых и др.).

Определенный задел в вузе уже создан. В частности, СамГУПС разработал для ОАО «РЖД» систему выдачи технических условий на примыкания путей необщего пользования, которая рекомендована по сети железных дорог. При этом на сети железных дорог отсутствуют единые реестры примыкающих путей необщего пользования, переездов, путепроводов, пересечений с продуктопроводами, что, безусловно, осложняет оперативное решение вопросов цифровой трансформации, например создания цифровых двойников, логистических систем и т. д. Кроме того, остро стоит вопрос учета и мониторинга пересечений с взрывоопасными продуктопроводами, а Самарский регион - это место сосредоточения пересечений железных дорог и нефте- и газопроводов, отметил проректор по науке и инновациям СамГУПС Максим Гаранин.

СамГУПС совместно с НИИАС готов разработать и реализовать Единую информационную систему (ЕИС) учета, контроля и мониторинга примыканий и пересечений к железным дорогам общего пользования. Цифровые атласы, автоматизированные системы контроля пересечений, в том числе с автодорогами, нефте- и газопроводами, помогут оперативно решить межкорпоративные проблемы в области комплексного управления сложными системами.

СПРАВКА

АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (НИИАС) является головным институтом российской отрасли железнодорожного транспорта в создании комплексов и систем обеспечения безопасности движения (в том числе высокоскоростного), управления движением, геоинформационных и спутниковых технологий мониторинга состояния подвижного состава и инфраструктуры железных дорог.